El duro relato de una presentadora de radio: "Rogué a mi padre que no fuera al funeral. 17 personas han dado positivo, 4 han muerto"

El número de fallecimientos sigue siendo preocupante en Estados Unidos, país con más contagios por coronavirus, rozando ya el medio millón de positivos.

Ante la amenaza del virus, cualquier lugar puede ser propicio para el contagio, los medios de transporte público, las oficinas de trabajo, e incluso los funerales.

Ese es el caso de 'Kaye' Wise Whitehead, educadora, presentadora de radio y documentalista estadounidense, cuyo relato ha sobrecogido a buena parte de los usuarios de Twitter.

"El amigo de mi padre falleció hace dos semanas y media. Le rogué que no fuera al funeral. Incluso le dije a mi madre que escondiera sus llaves. Estaba tan frenético al respecto que no fue. 50 personas asistieron. 27 han dado positivo en covid-19. 6 están en el hospital. 4 han muerto. No puedo.", dice Whitehead