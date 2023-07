Sale a la luz la que podría ser la causa de la muerte de Leandro, el nieto de Robert De Niro

Lo encontraron muerto sentado en una silla en un apartamento en Nueva York. La muerte de Leandro De Niro trascendió el pasado lunes cuando su madre publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram.

"Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de lo que puedo decir o describir desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al ser tu madre. Fuiste tan amado y apreciado, y desearía que el amor pudiera haberse salvado. Lo siento mucho mi bebé, lo siento mucho. Descansa en paz en el paraíso eterno mi querido niño."

Así se despedía Drena De Niro de su hijo de tan solo 19 años, sin embargo hasta ahora nada se sabía de la causa de este fallecimiento. Al pésame de la hija adoptiva de Robert De Niro se sumó el actor pidiendo "privacidad". "Estoy profundamente angustiado por el fallecimiento de mi amado nieto Leo. Estamos muy agradecidos por las condolencias de todos. Pedimos que se nos dé privacidad para llorar la pérdida de Leo" manifestó De Niro a través de un comunicado.

La revista TMZ publica ahora citando a fuentes policiales que la causa de este fallecimiento podría haber sido una sobredosis. Según el digital cerca de su cuerpo se encontraron drogas y parafernalia de drogas.

La revista asegura que no había signos evidentes que condujeran a su muerte. A Leandro De Niro se lo encontró un amigo que estaba controlándolo y que no sabía nada de él en los últimos días.

Leandro había dado sus primeros pasos en el mundo del cine, se estrenó en 2018 con 'Ha nacido una estrella' y también en 'Cabaret Maxime'.