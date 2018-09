Crece la tensión sobre la inmigración en Europa: un ministro luxemburgués manda "a la mierda" a Matteo Salvini

DURANTE UNA SESIÓN EN VIENA

"¡A la mierda!", ha espetado el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, al responsable de Interior italiano, Matteo Salvini, después de que éste alegase que el descenso de la natalidad en Europa no justifica la llegada de miles de migrantes a Europa, y mucho menos a Italia: "No necesitamos tener nuevos esclavos para sustituir a los hijos que no tenemos".