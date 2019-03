Un brasileño confiesa haber matado a 41 personas en nueve años

Sailson José das Gracas, de 26 años, fue detenido por el apuñalamiento de una mujer en su casa de Nova Iguaçu, en Río de Janeiro tal y como informa el diario británico Daily Mail. En el interrogatorio confesó haber matado a otras 37 mujeres, dos hombres y un bebé en nueve años. El detenido aseguró que estudiaba a sus víctimas durante un mes y después "salía a la caza". Le gustaba elegir a mujeres de raza blanca aunque también terminó con la vida de dos hombres y un niño de dos años. Muchos de los crímenes se llevaron a cabo en la zona periférica de Río de Janeiro conocida como Baixada Flumiense.

En su análisis de la víctima se informaba de dónde vivía, cuál era su círculo familiar o por qué calles paseaba; un sinfín de datos que completaran su estudio. Además, confesó que encontraba el placer de matar viendo cómo huían sus víctimas. Este hombre, que confesó haberse convertido en un adicto al asesinato, asegura que su primera víctima murió estrangulada con sus propias manos.

"Cuando no mataba me ponía nervioso. Tan sólo aguantaba dos o tres meses sin matar, necesitaba hacerlo para calmarme", confesó. Su inquietud por el crimen comenzó cuando sólo era un adolescente. Comenzó robando pequeñas cosas y con 17 años ya había matado a una persona. Afirma no arrepentirse de ningún asesinato.