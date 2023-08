Alerta sanitaria mundial por un brote de salmonela relacionado con los tomates cherry

El Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) ha informado esta semana de 92 casos de 'Salmonella Senftenberg', entre los cuales se ha contabilizado un fallecido y se cree que podrían estar relacionados con los tomates cherry, tal y como han confirmado los afectados.

Por el momento, desde la ECDC se han registrado casos en los siguientes lugares: Austria con 5, Estonia, Noruega e Irlanda con 1 caso respectivamente, Estados Unidos con 2, Bélgica, Chequia y Reino Unido con 4 cada uno. Los países más afectados han sido Suecia con 11, Finlandia con 12, Francia con 16 y Alemania con 26 casos.

El primer caso notificado por esta cepa se hizo en Francia en el mes de agosto de 2022, mientras que el último se ha registrado el pasado mes de junio en Suecia. Según se ha sabido, esta cepa de la salmonela tiene resistencia genética a las quinolonas, que es un tipo de antibiótico químico que se usa habitualmente para curar diversas afecciones producidas por infecciones bacterianas.

Por ahora se están realizando pruebas para saber si las empresas que cultivan/distribuyen los tomates están relacionadas o no con el brote, es decir, si podrían identificarse como focos de la infección. Además, se ha investigado la procedencia de esos tomates y se ha llegado a mayoristas que están en España, Países Bajos y Alemania y a cultivadores que se sitúan en Marruecos, Países Bajos y España. Desde la ECDC han indicado que el riesgo de que se produzcan nuevas infecciones es bajo.

Cómo saber cuándo ir al médico

Los síntomas que la salmonela suele causar son dolor y calambres en la zona abdominal, diarrea, nauseas, vómitos, dolor de cabeza, sangre presente en las heces, escalofríos y fiebre. Normalmente las personas afectadas se recuperan a las 72h de haber sido infectados con el tratamiento correcto, que suelen ser antibióticos. Es importante tener en cuenta que la diarrea o los vómitos pueden causar deshidratación, por lo que es de vital importancia acudir al médico. También puede presentar cuadros más graves, cuando la infección se propaga fuera del intestino, lo que hace que la infección por salmonela se complique.

La salmonela puede contraerse de diversas maneras, una de las más comunes y a tener en cuenta es cuando se viaja a países que no tienen agua potable o que las condiciones de salubridad de la misma no son las apropiadas. También puede estar presente en la carne cruda (vaca, aves y mariscos), en los huevos que se encuentran poco cocidos o crudos, productos lácteos que no estén pasteurizados y frutas y verduras. Estas últimas, pueden contener salmonela si se las ha lavado con agua contaminada con salmonela o estar en contacto con carne de animales contaminados. Manipular los alimentos con mala higiene de manos, las superficies que no están desinfectadas y los animales, como reptiles y aves que pueden tener la salmonela en las plumas, pelo, piel o heces.