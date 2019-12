La actriz de Juego de Tronos, Emilia Clarke, no volverá a hacerse más fotos con sus fans: ¿Por qué?

A muchas personas todavía no les entra en la cabeza que una actriz, una modelo, un presentador o un artista, por muy reconocidos que sean, no dejan de ser una persona de carne y hueso, como tú mismo, que estás leyendo ahora mismo este artículo.

Lo que vivió Emilia Clarke, la actriz que interpretó Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, es de lo más desagradable que le ha pasado a un famoso en los últimos tiempos.

La actriz británica, en entrevista para la plataforma digital Table Manners, confesó que un fan la acosó cuando se encontraba pasando por un mal momento. "Caminaba por un aeropuerto y, de repente, me empecé a encontrar mal: empecé a sufrir un ataque de ansiedad por puro cansancio general", confiesa la intérprete.

Emilia Clarke y Jason Momoa, Daenerys Targaryen y Khal Drogo en 'Juego de Tronos' | Getty

"Un tipo se me acercó preguntándome si podíamos hacernos un selfie. Yo no paraba de decirle que lo sentía, pero que no podía respirar", dijo.

A Clarke le aborrece que la gente sólo busque un 'selfie' con ella para subirla y presumir en redes sociales, sin ver más allás y sin buscar la interacción con su ídolo. Así, también recuerda que un fan le despertó para pedirle una foto.

Otros famosos que odian los 'selfies'

Emilie Clarke no es la primera ni será la última persona famosa que ha rechazado hacerse fotos con sus fans. Por ejemplo, el reconocido actor Jim Carrey reconoció públicamente que no le gustaban los 'selfies'.

"No espero complacer a todo el mundo. No soy desagradable con la gente, pero me gusta más saludar e interesarme por la otra persona", confesó el actor de 57 años en una entrevista.

Justin Bieber es otra celebrity que se ha hartado de complacer a sus seguidores. "Me siento como un animal de zoo", admitió la joven artista internacional.

Justin Bieber | GTRES

"Para mí, un selfie es la diferencia entre poder tener una vida y no", confesó la actriz Emma Watson, que interpretó a Hermione Granger en la mítica saga de Harry Potter.

Otra actriz, Jennifer Lawrence, piensa similiar a Justin Bieber. La intérprete confesó en una entrevista que "la gente se piensa que somos amigos solo porque soy famosa y sienten que ya me conocen, pero yo no les conozco a ellos".