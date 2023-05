25 millones de personas en México, en riesgo por el volcán Popocatépetl, unos de los más peligrosos del mundo

Una densa nube de cenizas sobre el volcán Popocatépetl, el segundo más grande de México y unos de los más peligrosos del mundo, impide a los drones conocer cuál es el estado real en el que se encuentra la estructura. Así, resulta improbable pero más tensa aún la situación de los habitantes de estados de Morelos, Puebla y Estado de México tras permanecer inactivo durante varias décadas este volcán se localiza a tan solo 72 km (45 millas) al sureste de Ciudad de México.

El Popocatépetl lleva escupiendo cada vez más cantidades de ceniza, gas y roca que ponen en peligro la vida de millones de personas que viven en las cercanías del volcán y que están sufriendo los efectos desde comienzos del mes de mayo. Las autoridades del país ya anunciaron este lunes que la evacuación a las mismas se produciría en unos días, pero todavía no hay ninguna orden que promueva la evacuación. Sin embargo, se están realizando simularos y se barajan refugios y rutas para que el desalojo se desarrolle de la mejor manera posible.

Vuelos suspendidos

La situación actual en la que se encuentra México está provocando la atención de la comunidad internacional, que apoya al país americano por las graves consecuencias que se derivan de este fenómeno geológico. Los vuelos de aeropuertos próximos al cráter ha sido retrasados o cancelados en los últimos días. De hecho, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA, en Estado de México) se han cerrado por la intensa actividad que se vive en las últimas horas en el país. En total, se calcula que unos 1.200 vuelos han sido suspendidos por las complicaciones en el área.

25 millones de personas son evacuadas

Las autoridades mexicanas ya han anunciado la alerta roja después de anunciarse el lunes la alarma a nivel amarilla fase 3 por las peligrosas emisiones del volcán que parecen no cesar. Siete mil militares han sido desplegados en la zona para auxiliar a las comunidades y ya son 25 millones de personas las que se encuentran en una situación extrema por la densa fumarola que se desprende del Popocatépetl.

Después de que el lunes se notasen 1.389 movimientos internos y dos nuevas erupciones, según informan desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), las clases han quedado suspendidas en los centros educativos de las regiones de Puebla, Tlaxala, Edomex y Morelos. La expulsión desmesurada de ceniza por el volcán también ha provocado que muchas personas hayan permanecido en sus casas tras la recomendación de las autoridades de no salir, lo cual obliga a estas a no acudir a sus trabajos. Esto repercute negativamente a la economía del país, en donde casi el 40% de los mexicanos no dispone de los medios suficientes para acceder a los recursos más básicos.