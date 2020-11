Salen a la venta los décimos del Cuponazo de la ONCE Black Friday con tarjetas de Amazon de regalo

El Cuponazo de la ONCE del 27 de noviembre estará dedicado al Black Friday. La promoción ha comenzado este lunes y se extenderá hasta el próximo 27 de noviembre. Se realizará en la web 'www.CuponEspecial.es' y podrán participar todas las personas mayores de 18 años que hayan adquirido un Cuponazo simple o Cuponazo XXL cuya fecha de sorteo se corresponda con el 27 de noviembre de 2020, en formato electrónico, preimpreso o adquirido a través de 'www.juegosonce.es'. Una de las condiciones es que los participantes no deben ser trabajadores de la ONCE.

Cientos de tarjetas regalo

Desde la organización han confirmado que, además de optar a los 9 millones de euros del Cuponazo de la ONCE, o los 15 millones de euros del Cuponazo XXL, quienes participen podrán disfrutar de tarjetas regalo por valor de 50 euros de Amazon. Hay que tener en cuenta que con cada cupón se puede participar una vez. Para jugar, el usuario debe introducir en la web 'www.CuponEspecial.es' sus datos personales y los correspondientes al cupón adquirido, es decir, número, serie y código de barras. Después de registrarse recibirá una notificación al momento para verificar si ha resultado premiado o no. Si finalmente la suerte ha llamado a su puerta, el usuario recibirá la confirmación online para el canje, una vez acredite mediante fotografía o escaneado el cupón premiado en el sorteo.

Cuponazo todos los viernes

Para los que no lleguen a esta promoción, tienen otra oportunidad cada semana. Los sorteos de Cuponazo se celebran todos los viernes a partir de las 21:25 h. Los resultados se conocen a los pocos minutos y el sorteo se puede seguir en directo a través de la página de retransmisión de sorteos. Por 3 euros, los participantes pueden conseguir cuantiosos premios. El bote final reparte 6 premios de 100.000 euros y un máximo de 9 millones de euros. Si se opta por la opción del Cuponazo XXL, por 5 euros, el premio asciende hasta los 15 millones de euros ademas de otros 6 premios de 200.000 euros.

Black Friday online

El Black Friday se ha convertido en la última esperanza, antes de la campaña de Navidad, de las pymes y el pequeño comercio para intentar salvar un año de pérdidas debido a la pandemia del coronavirus. El 'viernes negro' es uno de los días más populares para realizar compras, sin embargo este año los españoles han reducido el gasto medio; de los 261 euros del año pasado a los 251 euros de este 2020. Al mismo tiempo, ha disminuido el porcentaje de compradores; del 51% de 2019 al 47% de este 2020, según el último informe del Observatorio Cetelem. Pero otra de las cuestiones que más preocupa al sector es el hecho de que la pandemia ha elevado el número de adeptos que prefieren la compra online. Las tiendas físicas y sin opción de venta a través de la web serían las más perjudicadas.