Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2020: Premios del sorteo y probabilidades de ganar

El Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2020 celebra el sorteo para repartir, además de los 9 millones de euros por el Cuponazo de la ONCE y 15 millones de euros por el Cuponazo XXL, cientos de tarjetas regalo para gastar en Amazon, ya que la plataforma se ha unido a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para repartir 50 euros por tarjeta al ganador de uno de estos premios en el Cuponazo del Black Friday este 27 de noviembre.

El sorteo del Cuponazo del Black Friday emite hasta 100.000 números de 5 cifras distintas comprendidas entre el 00000 y el 99999. Asimismo, en la participación del sorteo del Cuponazo del Black Friday 2020, el boleto en juego tiene que ir acompañado de un número de serie que va desde el 1 hasta el 135 para participar en el Cuponazo de la ONCE.

Premios del Cuponazo de la ONCE por el Black Friday

El 27 de noviembre puedes ganar un primer premio de 9 millones de euros y 6 premios distintos de 100.000 euros cada uno en el Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2020 por el precio de 3 euros. Sumado a estos premios, también puedes ganar 15 millones de euros y otros 6 premios de 200.000 euros en el Cuponazo del Black Friday con tu Cuponazo XXL de la ONCE por 2 euros más al cupón de base, lo que ascendería a 5 euros.

Además de poder acceder a estos primeros premios en el sorteo del Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2020, tienes la oportunidad de optar a otras categorías con 134 premios de 25.000 euros, 1.215 premios de 150 euros, 12.150 premios de 15 euros y a 121.150 premios de 6 euros.

Respecto a los premios de los números adicionales del Cuponazo del Black Friday, puedes acceder a otras categorías con premios de menor cuantía como 804 premios de 300 euros, 7.290 premios de 20 euros cada uno, 72.900 premios de 6 euros y a 729.000 de 3 euros cada uno. Por otro lado, no te olvides de las tarjetas regalo de 50 euros cada una que se reparten por cada cupón premiado en el sorteo de la ONCE del Cuponazo del Black Friday.

Probabilidad de ganar alguno de los premios del sorteo de la ONCE

Este 27 de noviembre tienes 2.160.000 probabilidades de ganar los distintos premios del Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2020 y cientos de tarjetas regalo de Amazon por un valor de 50 euros. Recuerda que por la compra del Cuponazo de la ONCE solo puedes acceder al primer premio de 9 millones de euros y, en el caso del Cuponazo XXL, puedes ganar 15 millones de euros por un boleto de 5 euros en el Cuponazo del Black Friday.