Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Gordo Primitiva

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 29 de marzo de 2026

Comprueba el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 29 de marzo de 2026 con el que podrás ganar un bote de 4.500.000 euros.

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directo

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 29 de marzo de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 4.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

La administración de el sorteo Gordo de La Primitiva pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.

Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

Se puede participar en el sorteo del Gordo de la Primitiva a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 1,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 29 de marzo de 2026

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 29 de marzo de 2026

SORTEOS ONCE

ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 29 de marzo de 2026

Administración de loterías en Castellón de la Plana
Loterías

Dónde han caído el bote de 8'5 millones de La Primitiva, y premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy sábado 28 de marzo de 2026

SORTEOS ONCE
ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy sábado 28 de marzo de 2026 en directo

SORTEO BONOLOTO
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 28 de marzo de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, sábado 28 de marzo de 2026 es el 06, 07, 10, 14, 18 y 44, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 3, con un bote de 600.000 euros.

LA PRIMITIVA HOY
Lotería Primitiva de España

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 28 de marzo de 2026

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 28 de marzo de 2026 con un bote de 8.500.000 euros ha agraciado al número 06, 10, 32, 33, 36 y 48, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 5.

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 28 de marzo, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 28 de marzo, en directo

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 28 de marzo de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 50 millones de euros del Euromillones, los 2,5 millones de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 27 de marzo de 2026

Publicidad