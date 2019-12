La gran mayoría de los aficionados a la Lotería de Navidad compran incontables décimos como una vía de llamar a la fortuna de forma desesperada. El Gordo del sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional es el gran objetivo e incluso segundo y terceros premios son más que bien recibidos por los españoles, sin embargo existen gran cantidad de remuneraciones que no son reclamadas año tras año por los agraciados.

La expectación y esperanza que levanta el Gordo de la Lotería de Navidad cada 22 de diciembre pueden transformarse rápidamente en decepción y malestar en el momento que vemos que nuestro número no es el más afortunado, pero no todo está perdido. Numerosos premios están a nuestro alcance por terminación o aproximaciones, por consiguiente es importante comprobar al momento si nuestro boleto es uno de los agraciados. Y es que aunque parezca una obviedad, no son pocos los décimos que se quedan sin reclamar o se reclaman fuera de plazo.

El límite legal para realizar dicho trámite es de tres meses y si, aunque hacienda se lleve un 20% del montante total de nuestro extra navideño de la Lotería de Navidad, sino lo reclamamos dentro de los tiempos establecidos por Loterías y Apuesta del Estado, podemos despedirnos de nuestra 'pequeña alegría' y acabar su totalidad en sus manos. Cada año son muchos los que pierden su oportunidad y acaban nutriendo involuntariamente las arcas del Estado.