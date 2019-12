El propietario de la administración de lotería 1 de Salou (Tarragona), que ha vendido 90 series del Gordo, David, ha celebrado la venta con gritos de "¡Alegría! ¡Alegría! Hemos hecho contenta a mucha gente, esto es muy importante". Ha explicado que en otros años también habían repartido números ganadores de juegos como La Primitiva, pero que hasta ahora el Gordo se les había resistido: "Ya no lo podemos decir, ya lo tenemos". David ha dicho que no sabe por qué medio se ha hecho, pero que imagina "que se ha hecho por ventanilla". "Cava aún no, estoy tomando café", ha indicado al ser preguntado por cómo estaba celebrando, pero ha dicho tener una botella en la nevera preparada.