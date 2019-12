El número 41.710 ha sido agraciado con el primero de los dos cuartos premios, dotados con 200.000 euros a la serie (20.000 euros al décimo), en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este domingo en Madrid.

Ha salido a las 11:47 horas y se ha vendido, entre otras administraciones, en la de Utrera (Sevilla), Badalona (Barcelona), Madrid, Barcelona, Alicante, Jerez de la Frontera (Cádiz), Torrejón de Ardoz (Madrid), Málaga, Murcia y Cullera (Valencia).

El premio ha salido en la tabla sexta, donde cantan Nerea Pareja Martínez y Luis Alcides Paniagua y extraen bolas Judith García Benítez y Carlos Luis Rondal Montaño.

El Gordo de la Lotería de Navidad ha caído este 2019 en el 26.590, número que está dotado con 4 millones de euros por serie, 400.000 euros al décimo, que este 2019.A este le siguen el segundo y tercer premio, como parte de los grandes premios soñados en la Lotería de Navidad. Estos premios están dotados de 1.250.000 y 500.000 euros a la serie respectivamente, es decir, 125.000 y 50.000 euros por décimo premiado en el sorteo extraordinario de hoy. Después de este podio de grandes premios, vienen los cuartos premios de la Lotería de Navidad, dotados con unos nada despreciables 20.000 euros por décimo premiado. Finalmente, le sigue como premio menor los 8 quintos premios del sorteo de Navidad dotados con un premio de 6.000 euros cada décimo.

Si eres uno de los ganadores del cuarto premio de la Lotería de Navidad 2019, debes saber que los premios que no sean superiores a 20.000 euros no tributarán a Hacienda, por ello, los ganadores de alguno de los cuartos premios no deberán pagar impuestos. En enero de 2013, se acordó que los mayores premios del sorteo de la Lotería de Navidad, los que tuvieran un valor superior a 2.500 euros, debían tener una retención del 20%.