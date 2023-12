Hay más probabilidades de que te caiga un rayo a que ganes el Gordo de Navidad

Este viernes 22 de diciembre se celebra el esperado Sorteo de Navidad, y ya está todo preparado: Bombos guardados, niños entonados y la lista de cosas que podremos comprar una vez nos toque el Gordo. Lo único que no tenemos bajo control: las posibilidades reales de ganar el Gordo este viernes.

Que nos caiga un rayo, nacer en año bisiesto o tener trillizos son cosas mucho más probables antes de que nos toque el Primer Premio de la Lotería de Navidad. Así nos muestran los matemáticos las bajas probabilidades que tenemos de ganar alguno de los premios de este viernes.

Las probabilidades de ganar un reintegro son de 1 entre 10 y que nos toque la pedrea es un poco más complicado, las probabilidades se reducen a 1 entre 50. Y si hablamos del Gordo, las posibilidades de alzarnos ganadores son de 1 entre 100.000.

De poco sirven los trucos y hechizos que prometen “llamar al dinero” y que hacen que aumenten nuestras probabilidades. Es más posible nacer pelirrojo o tener gemelos.

“Yo conozco a casos de gemelos y de trillizos, casos de 'Gordo' ninguno” afirman algunos.

Consejos para atraer la suerte

Y para aquellos que se resisten a creer en las bajas probabilidades matemáticas, aquí les dejamos algunos trucos y 'hechizos' para aumentar sus posibilidades de éxito con la Lotería de Navidad de este viernes.

El maestro Joao contó la semana pasada en un podcast un truco que ha hecho que en su casa ganen dos veces:

Tenemos que lavarnos las manos con canela, sin haber aclarado cogemos un bol o plato hondo, y en el fondo de este colocamos un imán que cubriremos de arroz, hasta llegar casi al borde del plato. Una vez así, cogeremos tres monedas de curso legal y las colocaremos en forma de triángulo encima del arroz. En ese triángulo introduciremos hechos rollitos los números que juguemos.

Y atentos a esto, no podemos sacar ningún papel que hayamos introducido en el bol hasta después del sorteo. Si no, la magia no surgirá.

Lo que está claro es que tendremos que esperar un poco más antes de saber si somos de esos pocos afortunados que nos encontramos en la lista de ganadores. Este 22 de diciembre podrás revisar tus décimos en nuestro comprobador. Desde que comience el Sorteo de Navidad dispondrás en la web de Antena 3 Noticias de una herramienta en tiempo real para saber si tus números están entre los afortunados.