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Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 22 de marzo de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 22 de marzo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 4.500.000 euros.

Gordo Primitiva: Comprobar resultado del sorteo del domingo

Gordo Primitiva: Comprobar resultado del sorteo del domingoAntena 3 Noticias

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En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 22 de marzo de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 4.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número clave, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. El coste por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 1,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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