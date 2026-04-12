Gordo Primitiva
Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 12 de abril de 2026
Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 12 de abril de 2026, en el que podrás ganar un bote de 5.300.000 euros.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 12 de abril de 2026con un bote de 5.300.000 euros.
El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. En caso de querer jugar en el sorteo del Gordo, se debe apostar a 5 números distintos del 1 al 54, en pronósticos, y solo un número clave del 0 al 9.
En el caso de acertar el número clave, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.Se puede participar en el sorteo del Gordo de la Primitiva a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 1,50 €.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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