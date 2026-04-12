Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 12 de abril de 2026

Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 12 de abril de 2026, en el que podrás ganar un bote de 5.300.000 euros.

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 12 de abril de 2026con un bote de 5.300.000 euros.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. En caso de querer jugar en el sorteo del Gordo, se debe apostar a 5 números distintos del 1 al 54, en pronósticos, y solo un número clave del 0 al 9.

En el caso de acertar el número clave, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

Se puede participar en el sorteo del Gordo de la Primitiva a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 1,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

SORTEO BONOLOTO

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 12 de abril de 2026

SORTEOS ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 12 de abril de 2026

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 12 de abril de 2026

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
Loterías

Dónde han caído el bote de 3 millones de euros de La Primitiva, los 600.000 euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 11 de abril de 2026

SORTEOS ONCE
ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy sábado 11 de abril de 2026 en directo

SORTEO BONOLOTO
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 11 de abril de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 11 de abril de 2026 con un bote de 600.000 euros ha agraciado al número 17, 18, 20, 22, 46 y 47, siendo el número complementario el 35 y el reintegro el 5.

LA PRIMITIVA HOY
Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 11 de abril de 2026

La Primitiva de hoy, sábado 11 de abril de 2026, con un bote de 3.000.000 euros, ha agraciado al número 02, 08, 15, 23, 33 y 37, siendo el número complementario el 27 y el reintegro el 7.

Lotería Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC hoy sábado 11 de abril: Comprobar décimo del Sorteo Extraordinario, en directo

Lotería Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC hoy sábado 11 de abril: Comprobar décimo del Sorteo Extraordinario, en directo

Comprobar Lotería Nacional: resultado del sorteo extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC

Comprobar Lotería Nacional: resultado del sorteo extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC de hoy sábado 11 abril 2026

Premios Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC

Premios Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC 2026 de hoy sábado 11 abril 2026

Publicidad