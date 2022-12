Dónde comprar un décimo de Lotería de Navidad 2022 el último día

Quedan muy pocas horas para que el 22 de diciembre traiga la 'magia' del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional al Teatro Real de Madrid. Pero todavía son menos las horas que quedan para poder hacerte con un décimo de Lotería de Navidad 2022 y tentar a la suerte para ser el próximo agraciado con el 'Gordo' o con cualquiera de los premios que se reparten con este sorteo. Si todavía no tienes tu décimo, recuerda que podrás comprarlo a lo largo de esta tarde, pues al celebrarse mañana el sorteo, no se podrá realizar ninguna compra.

Por si no sabes dónde comprar un décimo a estas alturas de año, desde el Buscador de Lotería de Navidad de Antena 3 Noticias podrás descubrirlo. Una vez introduzcas el número con el que quieres jugar, te aparecerá las administraciones donde podrás adquirirlo, pero no te preocupes si no hay en ninguna de las administraciones de tu ciudad, ya que podrás comprarlo de manera online.

Una vez dispongas de la localización del décimo, recuerda que podrás acudir a comprarlo hasta la hora de cierre de las administraciones de Lotería de Navidad, cuya hora oscilará entre las 20:30 y las 23:00 horas. Por ello, te recomendamos que revises bien la hora de cierre o llames directamente a la administración para cerciorarte al cien por cien de a qué hora cerrarán.

La compra por internet de décimos de Lotería de Navidad 2022 también es otra de las opciones que se puede barajar en caso de que nos haya pillado el toro y sea difícil acercarse a por el décimo físicamente. El precio no varía, por lo que siguen siendo 20 euros. Además, en caso de que se adquiera el décimo de manera online, no hay que preocuparse de no olvidar el lugar donde lo dejamos, ya que podemos optar por mantenerlo en la web y comprobar desde ella si hemos sido agraciados o no con nuestro número.

Sin embargo, tampoco podemos dejar para muy tarde nuestra compra online, ya que a partir de las 23:45 horas, no se podrá adquirir ningún décimo dela Lotería de Navidad.