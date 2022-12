Cuánto dinero te puede tocar con un décimo de la Lotería de Navidad 2022

Desde los 4 millones de euros hasta los tan oídos mil euros, el total de premios en la Lotería Nacional de Navidad asciende a más de 2.400 millones de euros. Este año será el que más dinero reparta hasta la fecha en la historia del sorteo, al haber un total de 180 series por cada número, frente a los 175 que había hasta el año pasado. No obstante, los premios se mantendrán iguales y, en este sentido, no habrá ninguna modificación significativa.

De todos modos, hay que tener en cuenta que las frases más famosas del sorteo tienen su truco. Cuando los niños cantan los conocidos mil euros, no es esa la cantidad que le corresponde a una persona por décimo. Tampoco son 4 millones de euros cuando sale el Gordo. Esa es la cantidad total de una serie con los diez décimos, por lo que debemos tener en cuenta que lo que los niños cantan es el total si compramos la serie al completo.

De esta manera, si nos toca el Gordo, no ganaremos los 4 millones de euros, sino que ganaremos 400.000 euros por cada décimo que tengamos. A cada décimo más que tengamos, habremos de añadirle otros 400.000 euros, llegando a los 4 millones de euros si tenemos comprada la serie entera. Eso mismo ocurre con todos los premios, incluida la pedrea, donde no nos llevamos 1.000 euros por décimo, sino 100 euros por cada uno, y 1.000 en caso de que hayamos comprado toda la serie.

¿Hay que pagar impuestos?

Otra de las grandes preguntas que se hacen muchos consumidores a lo largo del sorteo es si, en caso de resultar premiados, deben pagar impuestos. Afortunadamente, no es en todos los casos cuando hay que pagar dichos impuestos. Solamente quienes hayan ganado más de 40.000 euros deberán pagar impuestos, concretamente un 20% de lo que hayan ganado, sea cual sea la cifra obtenida, para que vaya destinada a la Agencia Tributaria.

Pero, ¿y si obtenemos más de 40.000 euros en premios diferentes? Por ejemplo, alguien que gane un cuarto premio con tres décimos obtendría 60.000 euros, estando cada décimo premiado con 20.000 euros. En principio, la Agencia Tributaria tendría en cuenta el premio total, no partido por décimos, por lo que sí habría que pagar el 20% correspondiente. No obstante, para resolver cualquier duda en torno a esta cuestión, podemos consultar en cualquier administración y preguntar lo que no sepamos.