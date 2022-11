¿Cuándo se celebra el Sorteo Extra 11 del 11 de la ONCE 2022?

El sorteo más especial de la ONCE ya está a la vuelta de la esquina, como ya todo el mundo se imagina nos referimos al Sorteo Extra del 11 del 11 de la ONCE 2022, un juego en el que se reparte una auténtica lluvia de millones con un premio gordo de 11 millones y 11 cupones agraciados con un millón de euros cada uno.

Este año además el Sorteo Extra 11 del 11 de la ONCE cumple 11 años y es que la primera vez que se celebró fue el 11 de noviembre de 2011. La idea surgió después de la buena acogida que tuvieron las campañas extraordinarias del día del Padre, de la Madre y de Verano así que la ONCE quiso lanzar un sorteo especial cuya acogida superó todas las expectativas previstas vendiéndose la totalidad de los cupones varios días antes del sorteo.

El precio de cada billete es de 6 euros y en el bombo entran 100.000 números de 5 cifras comprendidos entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 120. El sorteo se celebra cada 11 de noviembre, que este 2022 cae en viernes, a las 21:25 horas (horario peninsular). Los cupones del once del once de la ONCE se pueden comprar tanto físicamente como por internet, a través de esta última vía hasta el mismo día del sorteo a las 21:00 h.

Como en cada sorteo extraordinario de la ONCE, este 11 de noviembre podrás seguir el Extra del 11 del 11 de la ONCE 2022 en directo a través de la web de Antena 3 Noticias y conocer el resultado y todos los números premiados.

Premios del sorteo del 11 del 11 de la ONCE

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie

119 premios de 50.000 € a las cinco cifras

1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras

10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra

Premios adicionales

11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas

1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas

Curiosidades del sorteo 11 del 11 de la ONCE

El 11 de la 11 lleva 11 años celebrándose y ya tiene sus propios rituales, así pues el número final que más se ha repetido a lo largo de todos los sorteos ha sido el 0 el cual ha salido en 3 ocasiones, concretamente en los números ganadores de los años 2014, 2016 y 2017. A este número le sigue el 6 como segundo más repetido, saliendo como número final de la combinación ganadora de los años 2011 y 2015. Y la provincia de Granada ha sido la más agraciada en este sorteo donde las combinaciones ganadoras han caído en esta comunidad hasta en 2 ocasiones, una en el año 2016 y otra en la edición del 2021.