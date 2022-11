Lista de premios del Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2022

El once del once quiere repartir ilusión antes de Navidad y, por eso, en cualquier quiosco, punto de venta o en cualquiera de los vendedores de la ONCE se pueden adquirir los cupones del Sorteo Extra del 11 del 11 de la ONCE por 6 euros cada uno. El último día para comprarlos es hasta el mismo día del sorteo a la hora de cierre de todos los puntos de venta autorizados y en internet, hasta las 21:00 horas.

Para este Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2022 se emitieron 100.000 números de cinco cifras de entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 120. ¿Todavía no tienes tu cupón? ¡Corre a comprarlo antes de que cierren!

Todos los participantes en el Sorteo Extra del 11 del 11 de la ONCE optan a premios millonarios como el premio único de 11 millones de euros a las cinco cifras y serie; 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras; 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras; 10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras; 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras y 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra.

Además de la lista habitual de premios ONCE, hay premios adicionales en esta edición de 2022: 11 premios de 1.000.000 de euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas y 1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

Horario y dónde ver el Sorteo Extra de 11 del 11 de la ONCE

El Sorteo Extra del 11 del 11 de la ONCE se celebra este 11 de noviembre de 2022 a las 21:25 horas (horario peninsular). Podrás seguir el sorteo de la ONCE en directo desde la página web de Antena 3 Noticias. Asimismo, después, podrás comprobar todos los resultados para que revises todas las veces que tú quieras tus cupones y descubras si ya eres millonario. ¡Suerte!