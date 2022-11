Resultado del sorteo 11 del 11 de la ONCE 2022 hoy viernes 11 de noviembre

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo 11 del 11 de la ONCE de hoy, viernes 11 de noviembre. En breves instantes podrás comprobar tu número de la ONCE y saber si ha sido uno de los premiados. ¿Será tu día de suerte? Si resultas agraciado, el mes de noviembre de 2022 lo vivirás con muchas más ganas y alegría.

¡Cruza los dedos porque este 11 de noviembre puede cambiar tu suerte! Si has comprado un cupón del Sorteo 11 del 11 de la ONCE, podrás ganar hasta 11 millones de euros. Esta suma económica puede ayudar a que tu vida dé un giro radical: un nuevo coche, una casa, un viaje inolvidable… ¿Qué harás si resultas ganador?

Premios del Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2022

Si tienes un cupón de la ONCE para el sorteo del 11 del 11, estás ayudando a la Organización Nacional de Ciegos Españoles y, además, tendrás la oportunidad de ganar grandes premios. ¡Toma nota!

Premios número principal:

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

119 premios de 50.000 € a las cinco cifras.

1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Premios números adicionales:

11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

¿Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2022?

Los premios del Sorteo 11 del 11 de la ONCE se recibirán de forma íntegra, salvo los que sean mayores de 40.000 euros. En este caso, Hacienda se llevará el 20% de la cuantía.

Desde la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, la Agencia Tributaria retiene un 20% del total en todos los premios de loterías de más de 40.000 euros.

¿Un viaje? ¿Una casa? ¿Un coche? Y tú, ¿qué harías si ganaras el premio principal del Sorteo 11 del 11 de la ONCE del 11 de noviembre de 2022?

No olvides que podrás seguir el sorteo en directo a través de Antena 3 Noticias y consultar los resultados en esta página una vez finalizado el sorteo de la ONCE.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del Sorteo Extra 11 del 11 de la ONCE son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.