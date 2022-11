Sorteo 11 del 11 ONCE 2022: Horario y dónde ver el sorteo extra del 11 de noviembre en directo

Gracias al Sorteo Extra 11 del 11 de la ONCE, puedes ganar una suma de dinero muy suculenta. ¡Por solo 6 euros, puedes conseguir premios de hasta 11 millones de euros! Estás cerca de hacerte millonario justo antes de que llegue la Navidad. No pierdas la oportunidad y haz que el penúltimo mes del año 2022 sea inolvidable para ti y los tuyos.

Si ya has adquirido un cupón del Sorteo Extra del 11 del 11 de la ONCE, solo te queda cruzar los dedos, ver el sorteo en directo y la suerte hará el resto. ¿Te imaginas cómo puede cambiar tu vida si ganas el premio gordo? A continuación, te indicamos cuáles son los premios del Sorteo Extra del once del once de la ONCE y cómo puedes cobrar alguno de los premios si eres el afortunado ganador.

Premios del Sorteo Extra 11 del 11 de la ONCE

Estos son los premios que puedes ganar si adquieres un cupón del Sorteo Extra del 11 del 11 de la ONCE 2022. ¡Apunta!

Premios principales del sorteo del 11 de noviembre

1 primer premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie

a las cinco cifras y serie 119 premios de 50.000 € a las cinco cifras

1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras

10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras

Reintegro de 6 € a la última cifra

Premios adicionales

11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas. 1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

Recuerda, el Sorteo 11/11 de la ONCE se celebrará el día 11 de noviembre de 2022 a las 21:25 h (horario peninsular). Podrás seguir el sorteo extra en directo desde la página web de Antena 3 Noticias, donde te informamos a tiempo real de lo que ocurre en el sorteo. Podrás consultar el resultado con todos los números premiados y comprobar tu cupón de la ONCE.

Cómo cobrar un premio del Sorteo Extra 11 del 11 de la ONCE

Si has comprado tus productos de lotería a través de los vendedores oficiales de la ONCE (o de cualquier punto de venta autorizado por la ONCE), podrás cobrar tu premio, en función del importe, a través del propio vendedor o del punto de venta autorizado, o a través de los Centros ONCE y las entidades bancarias autorizadas. En este caso, tienes que consultar los Bancos y Cajas de tu provincia en la página web de la ONCE.

No olvides que los premios de menos de 40.000 euros no tienen retención fiscal. Si el importe es mayor, se aplica un gravamen especial del 20%.