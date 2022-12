Cómo se declaran las participaciones de la Lotería de Navidad 2022, cuándo caducan y quién las paga

Este año 2022, y en apenas una semana, se celebra el 211º Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. Dicho sorteo incluye los décimos vendidos por las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado, y también las famosas 'participaciones'. En este caso, no son las propias administraciones quienes reparten los premios, sino los particulares que han creado dichas 'participaciones' y las han vendido como si fueran los propios locales de la administración.

Vayamos por partes para explicarlo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las 'participaciones' que sean vendidas deben ser declaradas como un bien material más de Loterías y Apuestas del Estado. Por lo tanto, quienes vendan décimos de la Lotería de Navidad, deben declarar estas 'participaciones' para aportar el dinero correspondiente, con la tasación exigida por Loterías y Apuestas del Estado para que sean consideradas legales.

Estas 'participaciones' deben contar con la fecha del sorteo, el detalle del sorteo en cuestión, el número que se juega y el total de euros que ha costado. También se debe incluir que hay que pagar un 20% del premio correspondiente si el dinero ganado es superior a 40.000 euros. Es importante tener en cuenta que si este aspecto no aparece detallado, la persona que gane un premio no tendrá que pagar los impuestos, sino que correrán a cargo del propio vendedor por no haberlo especificado en los décimos.

Fecha de caducidad y pago

Como con los alimentos, los décimos de la Lotería de Navidad también caducan. En el caso de las participaciones, al ser equivalentes a los décimos que venden las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado, tienen la misma fecha de caducidad (tres meses después del sorteo). Por esa razón, una vez haya expirado el plazo, no podremos reclamar el premio, de modo que debemos hacerlo cuanto antes para evitar posibles complicaciones jurídicas.

Por otro lado, las participaciones deben pagarlas los propios vendedores. Es decir, al no ser oficialmente vendidas por un local que regente Loterías y Apuestas del Estado, la persona que nos haya cobrado los décimos debe hacerse cargo de pagar el premio en el hipotético caso de que toque. Por ese motivo, también es importante conocer una dirección o contacto del vendedor, para reclamarle el premio en el caso de que hayamos sido los afortunados.