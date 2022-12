Buscador Lotería de Navidad 2022: Comprar décimo del sorteo del 22 de diciembre

La blanca Navidad es más dulce si nos toca el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería navideña. Pese a que todavía falta una semana para el ansiado momento en que se conocerá el número ganador, hay quienes todavía siguen buscando el número con el que acudir al esperado día en busca de la suerte. Aunque las probabilidades son mínimas (una entre 100.000), siempre está la ilusión de que podamos romper todos los pronósticos y hacernos con el primer premio.

Hay que tener en cuenta que hay algunos números que ya están prácticamente agotados. El motivo está en que muchas personas han buscado las fechas de sucesos históricos ocurridos este año en determinados números, como fue la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero (24222), la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía (19622), o la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra el pasado 8 de septiembre (con los números 08922 o 80922).

Por esa razón, y para evitar perder el tiempo en caso de vayamos administración por administración sin encontrar el número que deseamos, tenemos un recurso que nos facilitará las cosas mucho más, y es introducir el número que buscamos, en el buscador de Lotería de Navidad. A continuación, podemos observarlo metiendo el número que queremos comprar, y pudiendo comprobar tanto si está disponible como dónde podemos conseguirlo.

¿Cobramos el reintegro automáticamente?

Una de las grandes preguntas que se hacen los usuarios es si se cobra el reintegro automáticamente en caso de que no ganemos el premio. Lo cierto es que no, puesto que solamente lo obtendremos de nuevo en el hipotético caso de que nuestro número termine en la misma cifra que el Gordo. Si no se diera este caso, no tendremos posibilidad de recuperar nuestro dinero, a no ser que resultemos por lo menos afortunados con la pedrea.

Por otro lado, existe la frecuente pregunta de si debemos pagar o no impuestos a Hacienda. Solamente debemos hacerlo en el caso de que el premio que hayamos obtenido sea superior a 40.000 euros. En caso contrario, no habrá que pagar nada y podremos cobrar nuestro premio de forma íntegra. Si la cifra supera los 40.000 euros, habremos de pagar un 20% a la Agencia Tributaria, sea cual sea la cantidad que hayamos ganado.