El alcalde de La Llagosta: "no es una cuestión de etnia sino de comportamiento"

Lo que en un principio era una manifestación contra unos vecinos derivó en una batalla campal. Los vecinos del municipio barcelonés de La Llagosta se han puesto en pie de guerra contra un clan ocupa, afirman que tienen miedo y viven atemorizados desde la llegada de éste al municipio.

Después de los incidentes de ayer en los que volaron todo tipo de objetos y que se saldó con tres detenidos, este domingo los vecinos han vuelto a las calles para pedir que les echen del pueblo. Sobre las tres de la tarde la matriarca del clan ha regresado a casa. Pero no ha permanecido ni dos horas en el municipio, los agentes se la han llevado por seguridad y acto seguido han tapiado la puerta.

El alcalde del municipio, Óscar Sierra, ha explicado que los vecinos han vuelto a tomar la calles para decir "basta ya": "El hartazgo de los vecinos ha hecho que convoquen una manifestación para decir basta ya al incivismo, basta ya a las amenazas y basta ya a la violencia".

El alcalde asegura que los vecinos que viven al rededor del clan viven "atemorizados y con preocupación" ante el comportamiento incívico del clan. En ese sentido aseguran que cualquier persona es bienvenida al municipio pero debe "comportarse" y quien no se comporta "tiene la respuesta del municipio".

Sierra ha asegurado que aunque la matriarca asegura que tienen un contrato de alquiler de cinco años a él no le consta eso sino que están ocupando un piso. Por último ha aseverado que esta situación no tiene no es una cuestión de etnia "sino de comportamiento"