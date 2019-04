Fernando Alonso, tras el primer test: "Vamos a estar en la pelea"

Alonso ha atendido a los medios de comunicación en su 'motor home' en el Circuito de Barcelona, tras concluir el primer día de ensayos, con los que se han puesto en marcha la pretemporada de la F1. "Llevo meses en un estado neutro. Hemos pasado por decepciones a ilusiones, dependiendo del año. Este año es estable y veremos lo que pasa".

"Yo lo que no tengo es ninguna razón para creer que no vayamos a ser competitivos porque McLaren es, si no el mejor, uno de los mejores equipos de la historia de este deporte. Por lo tanto, sabiendo el chasis que teníamos el año pasado y la prestaciones que teníamos el año pasado, no veo ningún motivo para no ser competitivos en éste", ha señalado.

En el encuentro con los medios españoles, el piloto asturiano se ha mostrado muy contento con las prestaciones del nuevo motorista de McLaren, la empresa francesa Reanult. "Tenemos un motor que no es un experimento o que es un motor nuevo que tengamos que abrir y a ver qué nos encontramos", ha dicho.

"Es un motor que es una evolución del año pasado, que ganó carreras ya, y que tenemos otros dos equipos (Red Bull y Renault) que montan este motor y tenemos mucha información. Y si un día tenemos un problema, ahí hay mucha gente intentado solucionar la cuestión, y hay muchas pruebas que haremos en diferentes equipos para llegar a una conclusión positiva para todos", ha añadido.

Ha querido quitar hierro al accidente que ha tenido, al que ha considerado que los medios lo trataban como la noticia del día, cuando él ha señalado que no está de acuerdo: "Esto no es radiar todo cada minuto como en el fútbol". Sobre el accidente, ha explicado cómo ha notado el problema: "Al salir de la 'chicane', vi que había algo e iba a aflojar en la recta y preguntar a 'boxes' si iba pinchado, y cuando me di cuenta ya estaba marcha atrás y entrando en la gravilla.

Ahí perdimos un poco de tiempo, pero al final encontramos la solución". De la sensaciones que ha experimentado en el coche con el nuevo propulsor, Alonso ha explicado que encuentra "difícil el primer día" saber cómo va el coche, cuando "hemos tenido una jornada muy extraña, porque por la mañana no conseguimos rodar mucho y por la tarde las condiciones eran de un frío increíble y con lluvia". "Creo que estábamos bastante bien en cuanto a competitividad.

Así que tengo una sensación diferente respecto a los últimos años. Tenemos que hacer un invierno con sus pautas, con su programa establecido, intentar entender el coche lo mejor posible y ponerlo en una configuración que sepamos que funciona", ha razonado.