Abascal asegura que Vox "no va a votar un gobierno que no se siente a escuchar y atender" sus propuestas

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el acuerdo alcanzado entre el PP y Cs de forma que el 'popular' Juanma Moreno presidirá la Junta de Andalucía y Cs, el parlamento andaluz: "Vox no va a votar un gobierno que no se siente a atender las demandas de 400.000 andaluces", ha avisado. "A ver, lo vamos a repetir porque algunos no se quieren enterar", ha alertado Abascal en un mensaje en redes sociales.

El líder de Vox ha pedido además que no se haga caso "a los especialistas en fakenews ni a sus fuentes", al tiempo que ha insistido en que no apoyarán un ejecutivo de la Junta de Andalucía que no se siente a escuchar y a atender a los representantes de esos 400.000 andaluces que votaron a su partido en los pasados comicios autonómicos.

Las palabras de Abascal se producen después de que PP y Cs hayan alcanzado un acuerdo por el que el líder del PP-A, Juanma Moreno, será el próximo presidente del Gobierno andaluz de coalición con Ciudadanos (Cs), cuya investidura pretende celebrar el 16 de enero, mientras la formación naranja ocupará la Presidencia del Parlamento autonómico, en cuya Mesa también estará Vox.