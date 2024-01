Vox Baleares expulsa a la líder del partido en el archipiélago y al presidente del Parlament

El grupo de Vox en Baleares ha tomado una decisión que afecta al grupo parlamentario en el archipiélago: expulsa al presidente de la cámara autonómica, Gabriel Le Senne, y a la presidenta del partido en el archipiélago, Patricia de las Heras.

Ahora pasarán a tener la condición de diputados 'no adscritos' tras la reunión mantenida este lunes para sacarlos del partido político. Los firmantes de la expulsión han sido Idoia Ribas, Sergio Rodríguez, María José Verdú, Agustín Buades y Manuela Cañadas.

De las Heras, ha pedido que los diputados que entraron en Vox "por ambiciones personales" devuelvan el acta. Además, cree que los firmantes de su expulsión y la de su compañero "ya no representan a los votantes ni principios de Vox". "Gabriel y yo seguiremos representando a los votantes que confiaron en Vox", añade en otros mensajes.

La dirección nacional de Vox ha expresado su respaldo a De las Heras y Le Senne y ha anunciado que propondrá la expulsión de los otros cinco diputados autonómicos que les han echado "unilateralmente", manifestaba el secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

La portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha aludido a la necesidad de "unidad" y a la voluntad de conseguir "la mejor organización posible" como únicas explicaciones de la expulsión de estos dos miembros del partido políticos.

El PP también ha enmarcado la expulsión en una decisión interna de Vox. Le Senne fue elegido presidente del Parlament en virtud de un acuerdo entre PP y Vox para facilitar la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern.

Vox obtuvo ocho diputados en las elecciones de mayo, pero el pasado octubre ya abandonó el grupo Xisco Cardona. Y ahora han sido expulsados otros dos miembros.

Le Senne, destituido como presidente del Parlament

Laa expulsión de Le Senne tendrá una consecuencia directa: su destitución como presidente del Parlament. Gabriel Le Senne seguirá ejerciendo de presidiendo del Parlament hasta que la Mesa admita y tramite su expulsión y la de De las Heras.

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha explicado que su expulsión de Vox se debe "por seguir directrices de la dirección nacional". "He entrado en un partido, en un proyecto político que es Vox, y me echan, tengo que decir con tristeza, por seguir las directrices de la dirección nacional", ha lamentado. "Tengo la conciencia tranquila y he hecho bien mi trabajo y todo lo posible", expresa Le Senne.

La Cámara autonómica por lo que el pleno tendrá que votar una nueva presidencia y se espera que esta renovación tenga lugar en el pleno del 6 de febrero, cuando está prevista la primera sesión plenaria del nuevo periodo de sesiones.