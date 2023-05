Vicente Vallés, tras la nueva división en el Gobierno: "Siempre tienen la opción de dimitir si no están de acuerdo"

Estamos a pocos días de que arranque oficialmente la campaña electoral pero la maquinaria ya está más que activada. El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes las medidas en materia de vivienda que ya anunció en varios mítines. La mayor parte de las decisiones tienen un claro objetivo: el voto joven.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una línea de avales del ICO que cubra hasta el 20% del crédito hipotecario de familias con menores a cargo y jóvenes de hasta 35 años, y a financiar unas 43.000 viviendas públicas de alquiler asequible con 4.000 millones de euros de los fondos europeos. Un anuncio que no ha gustado mucho a sus socios de coalición.

Vicente Vallés ha señalado esta nueva diferencia en el Gobierno: "El sector Podemos y el sector Yolanda Díaz han cargado contra sus compañeros de gobierno del sector PSOE. Y han criticado las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, por decisión unipersonal y no negociada de Pedro Sánchez".

El presentador y director de Noticias 2 recuerda "una circunstancia importante, que es perfectamente conocida por el sector Podemos y por el sector Yolanda Díaz: que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, y las decisiones que se toman en ese órgano colegiado son responsabilidad de todos los ministros, les gusten o no". "Siempre tienen la opción de dimitir si no están de acuerdo. Pero a esta hora, no hay noticia de que nadie haya dimitido. Y tampoco ha dejado de apoyar al PSOE ninguno de sus socios parlamentarios, aunque no están a favor de las medidas", ha indicado.

Nueva división en el Gobierno

La nueva medida del Gobierno del que son coalición para avalar la hipoteca a los jóvenes no convence a Podemos, pero los socios de coalición no son los únicos. También están en contra sus socios de investidura. "Más que avales lo que necesita la gente es un acceso real a un precio adecuado", reclama el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Los socios habituales del Ejecutivo Bildu, PNV y BNG han criticado este martes en sala de prensa del Congreso la medida hipotecaria.