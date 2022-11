El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha insistido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que seguirá su "camino" si no hay un pacto para convocar un referéndum de autodeterminación, pero ha precisado que no prevé que esta vía implique convocar elecciones de forma anticipada. "No tengo ninguna intención de convocar elecciones porque creo que no es el momento y que no sería lógico que si acabo de decir que vamos empezamos un foro cívico social y constituyente, lo acabáramos repente con unas elecciones", ha apuntado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

En este sentido, ha confiado en que podrá llegar a un acuerdo con la CUP, a quienes ha ensalzado como su "socio preferente", y con los 'comunes' para sacar adelante las cuentas de la Generalitat para el próximo año: "Los presupuestos los ganaremos", ha recalcado.

El otro gran pacto al que quiere llegar Torra en los próximos meses es el que le tiene que permitir la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. "La única manera de canjear la declaración de independencia es un referéndum de autodeterminación. Y si no, seguiremos haciendo nuestro camino", ha sostenido. Para alcanzar un acuerdo, el presidente catalán ha emplazado a Sánchez a "desbordar los marcos" con los que se han regido hasta ahora tanto la Generalitat como el Estado.

"Tenemos la obligación del diálogo. La bandera del diálogo y de la negociación es nuestra. Estaremos siempre buscando una solución. Pero tenemos un mandato", ha insistido. Torra ha defendido que en Cataluña existen tres grandes consensos que aglutinan al 80 % de la población y que, a su entender, merecen respuesta: la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, el fin de la represión y el republicanismo.

El presidente catalán perfiló este martes la estrategia de la Generalitat en una conferencia con la que inauguraba el curso político, si bien ha señalado que el devenir de los próximos meses estará marcado por el juicio a los líderes soberanistas presos. "Las sentencias son un momento para mí, soy el presidente de la Generalitat y no puedo aceptar una sentencia que no sea absolutoria", ha recalcado.

Por este motivo, ha llamado a la movilización "permanente" hasta que se celebre el juicio, y ha agregado: "Lo importante es que nos centremos en denunciar esta farsa, esta causa general contra el independentismo. Toda Europa está viendo la anomalía y la regresión de derechos, que no solo afecta a los políticos".

Torra estará este miércoles en Waterloo junto a Carles Puigdemont después de dejar claro que la hoja de ruta del independentismo ha cambiado poco con respecto a lo que decían hace un año.