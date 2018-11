Susana Díaz, a PP y Ciudadanos: "Si no suman, que no bloqueen y que no castiguen a Andalucía"

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata del PSOE a revalidar otros cuatro años en el Palacio de San Telmo, Susana Díaz, ha pedido al Partido Popular y a Ciudadanos que "si no suman, que no bloqueen y que no castiguen a Andalucía". "Yo no contemplo que los partidos se estén planteando salir a unas elecciones con la intención de bloquear", ha señalado.

En referencia al debate a cuatro que protagonizaron el lunes los cuatro candidatos a la presidencia de la Junta, Díaz señala que "Ciudadanos dijo con claridad que pedía el voto para pactar con el PP" pero considera que daba de la sensación que lo único que buscan es quitar a la actual presidenta. "Es un pacto de intereses porque están compitiendo en el espacio de la derecha y desprecian totalmente la gobernabilidad y la estabilidad", ha apuntado.

En una entrevista en Espejo Público, Susana Díaz se ha mostrado confiada y ha asegurado que aspira "a tener esa mayoría amplia que los andaluces nos den para poder gobernar".

La presidenta de la Junta ha asegurado que no ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre si se adelantarán o no las elecciones generales o si se harán coincidir con las autonómicas y municipales. Además, desconoce también si Sánchez presentará finalmente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque ha admitido que, aunque el presidente tenga "voluntad", la aritmética parlamentaria le "condiciona".

De este modo, preguntada por si es partidaria de la opción de un "superdomingo electoral", tal y como manifestó el ministro de Fomento, José Luis Abalos, Susana Díaz se ha limitado a decir que "no tiene ni idea" de lo que piensa el Gobierno porque es el presidente el que tiene esa prerrogativa, igual que ella la tuvo a la hora de decidir la fecha de las próximas elecciones andaluzas.

De lo que sí han hablado "mucho" es de Navantia, del eje Algeciras-Bobadilla, del AVE en Granada, del Corredor Mediterráneo y del Brexit, pero no de "fechas". "Cuando a mí me tocó tomar esa decisión respecto a mi tierra tuve su respeto -el del Sánchez-- y la prerrogativa la tiene él sobre las elecciones generales", ha explicado la presidenta de la Junta.

Además, sobre si habrá o no PGE, Díaz ha dicho que le parece que tanto PP como Ciudadanos han "perdido una oportunidad" de "mandar un mensaje" a este país para decirle que les "interesa más que sus propios tacticismos electorales". "Yo quiero que la gente viva mejor y si hay un presupuesto que suba salarios y recursos para la educación y sanidad, ¿por qué se niegan?", ha dicho la presidenta, que ha sugerido a las dos fuerzas de la oposición que se "peleen" pero que dejen que España tenga unos presupuestos "buenos para Andalucía".

De todos modos, Díaz ha señalado que desconoce si el Gobierno presentará o no unas cuentas, pero sí ha apuntado que la situación en España es "distinta" a la que tuvo Andalucía cuando aprobó sus últimos presupuestos porque ella tenía una "mayoría amplia" y eso hace que tuviera "estabilidad".