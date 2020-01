Los socialistas pactan los presupuestos de Navarra con Bildu

El PSN-PSOE se ha mostrado "satisfecho" por el preacuerdo alcanzado con EH Bildu para la aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra para 2020. Según indica en un comunicado el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, "esta firma es el resultado de un trabajo de diálogo y negociación entre diferentes". Alzórriz subraya que el documento refleja que la prioridad del Gobierno de Navarra liderado por María Chivite es "el compromiso con los derechos sociales y con la mejora de los servicios públicos como la educación, la sanidad y la igualdad entre los navarros y las navarras y los diferentes territorios de nuestra Comunidad Foral". El Gobierno de Navarra, asegura, "ha entendido el mandato de la ciudadanía al poner de manifiesto que, gracias al diálogo entre diferentes, se pueden alcanzar pactos para mejorar las cuestiones que le importan en su día a día. Sólo así es posible apostar por el desarrollo de Navarra".

El portavoz de Podemos en el Parlamento de Navarra, Mikel Buil, ha celebrado el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno foral y EH Bildu y ha asegurado que supondrá "avances en las políticas sociales de la comunidad". En un comunicado, Buil ha afirmado que "el entendimiento entre las fuerzas progresistas de Navarra va dando muestras de ser una alternativa solvente, real y duradera frente la peligrosa involución que la derecha, no solo en el Estado sino en Navarra también, está planteando en cada una de sus propuestas".

Navarra Suma ha afirmado, tras conocer el preacuerdo que la presidenta del ejecutivo, María Chivite, "sigue al pie de la letra el guión que Bildu le marcó en su investidura". "Dijeron que no hablarían, luego que no pactarían... Mentían", ha señalado la coalición de UPN, Ciudadanos y PP a través de su cuenta de Twitter. Para Navarra Suma, el preacuerdo al que han llegado el Ejecutivo foral y EH Bildu "no engaña a los 127.000 navarros que votaron a Navarra Suma, engaña a toda la ciudadanía navarra".