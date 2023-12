Sánchez pide al PP "más acuerdos y menos insultos" y les reprocha que no pacte la renovación del CGPJ

El presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha pedido al líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "más acuerdos y menos insultos", que es "lo que llevamos haciendo durante los últimos cinco años".

Sánchez ha arropado este sábado al candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

Sánchez puso en valor la capacidad de negociar y llegar a acuerdos del PSOE con quienes piensan diferente, pues "la política no es un monólogo", sino que es "diálogo". En este sentido, resaltó que su Gobierno ha sido capaz de aprobar una reforma laboral con el apoyo de sindicatos y patronal, y con el nacionalismo "la agenda del reencuentro para cohesionar nuestro país".

En cambio, contrapuso esta situación con lo que el PP está haciendo que, según Sánchez, en más de 20 días de su nuevo Gobierno ha celebrado ya más de 100 manifestaciones.

"Quiero decirle al PP que llevan 100 manifestaciones, que ya las elecciones pasaron y que ya hay un gobierno. Que tenemos un horizonte de trabajo, que es hora de trabajar y de acordar para cumplir la constitución y renovar el gobierno de los jueces, que ya va siendo hora!, ha señalado el presidente.

En concreto, emplazó a los 'populares' a acordar un nuevo sistema de financiación autonómica y a pactar la reforma del artículo 49 de la Constitución para "dar dignidad" en la Carta Magna a las personas con discapacidad.

En su intervención, Sánchez ha avanzado que ofreció a Besteiro ser ministro. Una invitación que, según ha destacado el presidente del Ejecutivo central, el líder de los socialistas gallegos rechazó porque "aspira a ser el próximo presidente de la Xunta".

"Yo le pedí venir al Gobierno como ministro, y siempre se pone uno en una situación tensa, porque decirle que no al presidente del Gobierno... Pero él me dijo: No, porque yo aspiro a ser el próximo presidente de la Xunta de Galicia", ha relatado Pedro Sánchez.

El PP tacha a Sánchez de "tahúr"

Por su parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha califica este sábado a Pedro Sánchez, de "tahúr" por convocar "con una mano" una reunión con Alberto Núñez Feijóo y "reventarla con la otra para que no se produzca" al entregar a Bildu "la alcaldía de Pamplona sabiendo que para nosotros eso es otra línea roja”.

Bendodo no ha avanzado si finalmente habrá acuerdo para esa reunión y afirmó que "los gabinetes" de ambos partidos "están hablando y buscando fecha", pero "no sé si será posible".

Sánchez "ya nos ha engañado una vez y va a intentar hacerlo una segunda vez", defendió, al tiempo que denunció que el presidente del Gobierno "está reventando la reunión".