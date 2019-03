Romeva, en el Pleno del Parlament: "Es la hora de ir a por todas"

El diputado de Junts pel Sí, Raül Romeva, ha defendido el inicio de la construcción de una "república" catalana "contando con todos" y ha asegurado que el Gobierno no frenará el proceso con "artillería legalista" porque "ha llegado la hora de ir a por todas". Neus Munté ha exigido a la CUP que "no juegue" con su nombre como alternativa a Mas y afirma que Junts pel Sí tiene "un único candidato, no varios, y los candidatos no se improvisan, ni se inventan y ni mucho menos se imponen".

