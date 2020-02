Rifirrafe entre Calvo y Álvarez de Toledo que acusa al gobierno de buscar la amnistía de los sediciosos y de sus cómplices "que son ustedes"

La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, arrancaba con su pregunta dirigida a la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo: "la nación se pregunta abochornada por sus intenciones de rebajar el código penal para delitos contra la democracia". La vicepresidenta Calvo le reprochaba que le hubiera cambiado la pregunta prevista y añadía "tendría derecho a rechazarla pero la admito". Este gobierno, ha dicho, es reformista y va a tomar decisiones en la dirección contraria a los problemas que ustedes acumularon, una crisis de estabilidad , laboral, y a eso también lo vamos a reflejar en el código penal.

Álvarez de Toledo respondía con un "la crisis son ustedes" y recriminaba al Gobierno que insista en que Venezuela no le importa a nadie; "ustedes desprecian las leyes e insisten en alternar con delincuentes" ha dicho. La portavoz del grupo popular cree que "quieren cambiar código penal para beneficiar a una persona concreta que ha mostrado desprecio absoluto a los constitucionalistas y que contrapone los votos a las leyes y que considera que la Constitucion de 1978 está amortizada" y "no es el presidiario Junqueras, es el presidente Sánchez". "Al servicio de Sánchez son capaces de todo, de rehabilitar al Le Pen español, de someter a la fiscalía general del Estado y ensuciar al Tribunal Supremo" "buscan borrar el delito de lesa democracia pactando con un condenado por sedicion, buscan la amnistía de los sediciosos y sus complices, la de ustedes, la Nación toma nota".

Carmen Calvo le ha respondido que cuando vio "su pregunta, la de verdad, sin truco, dije oh, van a ser políticos, van a hacer leal oposición, lo que fueron en su dia un partido de estado, ya no lo son señor Casado, "hacen un discurso contra Cataluña y ese es el respaldo electoral que tienen allí, ninguno". Y a usted que se le llena la boca de constitucionalista, decidan cumplir la Constitucion. Dejen de ser constitucionalistas y sean constitucional, cumplan constitucion y renueven CGPJ y no lo tengan de rehén de su confrontacion.