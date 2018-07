Rajoy: "Los experimentos no se pueden hacer a costa de los españoles"

PRIMER ACTO DE LA PRECAMPAÑA ELECTORAL ANDALUZA

El presidente del Gobierno, en la clausura de la presentación de lso cabezas de lista andaluces, ha advertido de que ni a Andalucía, ni a España, les interesa apostar por las "recetas" del PSOE, que llevaron al país a la recesión. "No podemos volver a las recetas que generaron la mayor crisis económica", ha apuntado. Rajoy ha subrayado que "los experimentos no se pueden hacer a costa de los españoles" y el crecimiento de estos años "no se puede diluir como un azucarillo".