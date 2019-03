Rajoy actualizará las pensiones desde el 1 de enero de 2012

El próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido a actualizar las pensiones a partir del próximo 1 de enero de 2012, dando así cumplimiento a uno de sus grandes compromisos electorales.

"Este sería el único compromiso que me van a escuchar en el día de hoy de aumento de gasto. El único y exclusivo", ha dicho Rajoy en el debate de investidura, tras adelantar que presentará el nuevo cuadro macro cuando la Unión Europea presente su prospectiva anual de crecimiento, y después traerá el nuevo techo de gasto a la Cámara.

Con esta base, el Gobierno de Rajoy actualizará el programa de estabilidad y, cuando disponga de los datos definitivos de déficit público, presentará en la Cámara los Presupuestos para 2012 antes del 31 de marzo.

"No renunciamos a hacer del presupuesto un instrumento fundamental de la política económica", ha dicho tras asegurar que analizará todas las partidas para asegurar que no se gasta "ni un euro de más" y admitir que no descarta la posibilidad de adoptar en el futuro nuevas medidas presupuestarias.

Supresión de las prejubilaciones

Rajoy ha avanzado su intención de suprimir las prejubilaciones "salvo en circunstancias muy excepcionales". Ha explicado que esta medida tiene como objetivo "poner freno a la práctica abusiva" que supone hacer de la prestación por desempleo en los últimos años de vida laboral un mecanismo de prejubilación encubierta.

Ha dicho asimismo que se propone elevar la edad real de jubilación a la edad legal. Además, ha señalado que pretende incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral e impulsar medidas que hagan compatible seguir en el mercado laboral mientras se cobra una parte de la pensión.

En este sentido, Rajoy ha asegurado que promoverá una mayor proporcionalidad entre la cuantía de las pensiones y las cotizaciones realizadas durante la vida laboral del trabajador. El próximo presidente de Gobierno ha reconocido la caída de ingresos que sufren actualmente las arcas de la Seguridad Social y ha afirmado que su Ejecutivo será "consciente" de la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Ha recordado que en los últimos cuatro años el número de cotizantes ha caído en 2.150.000 personas y la relación entre cotizantes y pensionistas ha pasado de 2,6 a 2,1, una tendencia que cree que hay que romper para no poner en peligro las pensiones públicas.

Por ello, ha aseverado que el objetivo es reordenar el tratamiento fiscal de las pensiones e impulsar los sistemas "complementarios" a la Seguridad Social, manteniendo el poder adquisitivo de los jubilados.