El PSOE alerta de una operación para "derrocar" al Gobierno legítimo aprovechando el coronavirus

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha alertado de los intentos de "derrocar al Gobierno legítimamente surgido de las urnas" mediante la utilización "despiadada" de la tragedia del coronavirus y ha apostado por "no dejar sin respuesta" estos intentos de "sabotaje y deslegitimación". En una entrevista con TVE, Gil ha considerado que el Gobierno debe asumir "la crítica política razonable", pero no ese tipo de operaciones, basadas en bulos e insultos, cuyo único propósito es "desestabilizar", ha insistido, y aprovechar políticamente la pandemia para, en última instancia, derrocar al Ejecutivo.

Vox: eutanasia por la vía de los hechos

Por ello ha anunciado que el PSOE "se reserva la posibilidad" de llevar a los tribunales las "miserables" declaraciones -ha enfatizado- que hizo la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, quien acusó al Gobierno de aplicar la "eutanasia" en las residencias de mayores "por la vía de los hechos". "Este Gobierno socialcomunista quiso introducir en España la regulación de la eutanasia y, por desgracia y por la vía de los hechos, lo ha aplicado de la manera más feroz", aseguró Olona. Para el senador socialista, se trata de unas acusaciones tan graves que su partido se plantea incluso llevar a la diputada a los tribunales, aunque al mismo tiempo ha admitido que este tipo de manifestaciones no le sorprenden tanto "en la ultraderecha" como cuando son asumidas por otros partidos de la derecha. Ander Gil ha remarcado que es momento de "luchar todos unidos contra el virus"; "¿Si no es ahora, cuándo?", se ha preguntado. Y "a pesar de las reticencias", ha dicho, de algunas formaciones ha emplazado a todos los partidos a "trabajar unidos", para lo que el Gobierno seguirá "tendiendo la mano". Se trata de intentar trasladar lo que ha llamado "el pacto de los balcones" de todos los ciudadanos que cada tarde aplauden a los sanitarios "al conjunto de las fuerzas políticas y sociales" para lograr un "pacto de país", según sus palabras. "Pocos momentos merecen esa unidad que los socialistas estamos pidiendo", ha reiterado. Para ello ha pedido al PP no fijarse "en la letra pequeña" y dejar de poner "peros" a la oferta de Pedro Sánchez que evoca los históricos Pactos de la Moncloa y sumarse a la "lucha unitaria contra el virus" porque, ha enfatizado, "van a hacer falta todas las manos" para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis.