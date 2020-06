El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, califica a Rodríguez Zapatero de "aliado del usurpador Maduro"

El "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha acusado al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero de ser un "aliado" de Nicolás Maduro en Venezuela y actuar de forma "contraria a la democracia". "No es un intermediario, ni un mediador, ni un hombre neutral", ha subrayado. El presidente de la Asamblea Nacional encabeza una misiva firmada por líderes de la oposición venezolana en respuesta a unas declaraciones de Zapatero en las que recalcaba que, desde que buena parte de la comunidad internacional reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, hace casi un año y medio, "nada se ha cumplido" y ahora "la oposición está más dividida, el Gobierno más reforzado y la población sufriendo".

"Legitima las trampas del dictador"

En esta 'carta abierta al presidente Rodríguez Zapatero', los firmantes, once miembros de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela, recuerdan al exjefe del Ejecutivo español que ellos son "la voz legítima del pueblo venezolano al que se le usurpó la democracia" mientras que Maduro representa "una dictadura cada día más decadente, abusiva y cruel" con la que él "está colaborando abiertamente". "Para nosotros sólo es un aliado del usurpador que nos oprime, que nos persigue, que nos asesina", recriminan a Zapatero, al que acusan de estar "legitimando las trampas del dictador para disfrazar de elecciones una auténtica farsa, prevista para diciembre". "Dice usted que está por la democracia, Sr. Rodríguez Zapatero, pero a nuestro modo de ver actúa de manera contraria a la democracia", defienden en la misiva publicado en el diario 'El Mundo.

Le preguntan si toleraría unas elecciones en España con los partidos prohibidos

Censuran que haya actuado como "defensor de la democracia" al no exigir "que se libere a todos los presos políticos, que se permita a todos votar libremente, estén dentro o fuera del país; que haya una autoridad electoral neutral, no solo maquillada con un par de traidores, uno de ellos, por cierto, negacionista del Holocausto, y que se permita la observación internacional". "¿Toleraría usted unas elecciones en España con PSOE, PP, Vox y Ciudadanos prohibidos o perseguidos?", se preguntan los miembros de la Asamblea Nacional Venezolana, que inciden en que el Gobierno legítimo de Venezuela ha sido reconocido por más de 50 países, entre ellos España por organismos como el Parlamento Europeo y por la Organización de Estados Americanos.

Elegir entre demócratas o sátrapas

En este sentido, "como representantes de ese Gobierno legítimo", en la misiva encabezada por Guaidó subrayan que quienes aceptan "elecciones legislativas" en diciembre sin el cumplimiento de los mínimos democráticos son "parte de la dictadura". "Serán sus blanqueadores, de hecho: auténticos traidores a sus compatriotas venezolanos que defienden la libertad, la justicia y la democracia", recalcan, para subrayar que "hacer cualquier concesión es renunciar a principios esenciales de la democracia que solo los antidemócratas pueden soslayar". Igualmente, Guaidó afea a Zapatero que defendiera que no sería bueno que cayera el Gobierno de Maduro y abogara por un pacto y unas elecciones legislativas y se preguntan qué hubiera hecho el PSOE durante la dictadura franquista "si el régimen hubiera blanqueado unas elecciones falsas permitiendo que se votara sólo a algunos adeptos promovidos o protegidos por el régimen". "No, Sr. Rodríguez Zapatero, como usted sugiere nosotros no queremos ser reconocidos como los 'buenos buenos', frente a los 'malos malos'. Para nosotros la distinción verdadera está clara: es la que separa a los demócratas de los sátrapas. Lamentamos que usted se haya situado, ya sin ningún maquillaje, en la defensa de los segundos", enfatizan.