Sánchez reivindica la templanza en la política frente a los insultos y avisa de que "el cambio en Galicia es Besteiro"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicado "la templanza como forma de hacer política ante los insultos" que dice que utiliza la oposición "para desmovilizar al electorado progresista". Así se ha referido en un acto en Lugo con más de 1.200 asistentes, según la organización, para apoyar al candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. El escenario de este mitin en Lugo llega pocos días antes de que arranque formalmente la campaña electoral.

Sánchez ha criticado a una "oposición desnortada y faltona" que tiene enfrente "un Gobierno con un rumbo claro y con la templanza como forma de hacer política ante los insultos, la crispación y la ultraderecha", ha sostenido. Asimismo, ha acusado a la oposición de "tanta cortina de humo para desmovilizar al electorado progresista".

Por otro lado, el líder del Ejecutivo ha ironizado con la frase de Alberto Núñez Feijóo de que no es presidente porque no quiere, ya que ha asegurado que "tiene tantas ganas de hacer cosas" que desea continuar en la actual línea de trabajo porque "merece la pena". "Nosotros no hacemos milagros. Acordaos de cómo acabó su milagro, en la cárcel. Pero nosotros gestionamos mucho mejor la economía que la derecha. ¿Sabéis por qué? Porque la ponemos al servicio de la gente", ha declarado.

"Si Galicia vota, Galicia cambia"

Sobre Galicia, Pedro Sánchez ha avisado de que la "papeleta para gobernar el cambio" es la que lleva como candidato a la Presidencia de la Xunta a José Ramón Gómez Besteiro. Augura que la coincidencia de dos socialistas al frente de la Administración estatal y autonómica supondría un salto para la Comunidad gallega.

"Con un socialista en la Moncloa y un socialista como Besteiro al frente de la Xunta, a partir del 18 de febrero, Galicia no rueda, ¡Galicia vuela!", ha enfatizado el mitin.

Ha recordado que en la actualidad España tiene "la tasa de paro más baja en los últimos 15 años" y ha avanzado su idea de "llenar la hucha de las pensiones" con más de 25.000 millones de euros al final de la legislatura.

Sobre las encuestas, Sánchez se ha referido a ese 70% que aboga por "un cambio". "Si Galicia vota, Galicia cambia", ha proclamado en la misma línea de la idea en la que ya incidió en A Coruña, donde proclamó que "a urnas llenas, cambio seguro".

"Hay muchas papeletas para el cambio en Galicia, pero solo una para gobernar el cambio, esa papeleta es la de Besteiro como presidente de la Xunta", concluyó.

Esta es ya la tercera visita de Sánchez a Galicia en tan solo una semana tras la clausura de la Convención del PSOE en A Coruña el domingo y de que este mismo miércoles visite, como presidente del Gobierno, en el astillero de Navantia en Ferrol.