Defensa investiga el vídeo de Ortega Smith disparando con fusil en una base del ejército

El diputado y secretario general de Vox, Javier Ortega Smith-Molina, ha defendido haber realizado disparos con un fusil durante su visita a una base militar de Murcia. "Yo siempre cumplo la ley", ha sostenido. Ortega-Smith ha salido así al paso de la polémica generada por el vídeo en el que se le ve disparando un arma de guerra propiedad de las Fuerzas Armadas. "Este es un hijo de puta del Daesh que había que cargárselo", dice al comprobar su puntería. La escena transcurrió durante una visita del curso de defensa nacional que imparte el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), en el que en cada edición participan personas de diversos ámbitos como militares, políticos, diplomáticos, funcionarios, personas de la judicatura o periodistas.

Aunque no hay confirmación oficial, el Estado Mayor de la Defensa ha abierto una investigación ante la difusión de las imágenes del político disparando. Se quiere aclarar si se incumplió algún protocolo o si se deben tomar medidas contra algún responsable de la base.

El dirigente de Vox ha insistido en que esa actividad tuvo lugar dentro de la legalidad vigente. "No como los separatistas, que no la cumplen (la ley) nunca", ha respondido en el Congreso a su entrada al hemiciclo. Su compañero de partido y portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha optado también por la ironía para reaccionar a la imagen de Ortega-Smith con el fusil. "Dio en la diana casi todas, creo que lo hizo muy bien", ha bromeado. Eso sí, ha aprovechado para apuntar que el diputado de Vox no es el único político que está realizando el curso del Ministerio de Defensa ni el único que usó un arma en la instalación militar.