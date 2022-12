El secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, ha confirmado que los nombres de los ministros del Gobierno del nuevo presidente, Pedro Sánchez, se conocerán "a mediados de semana".

Afirma que no sabe si estará entre los nuevos ministros y que el nuevo Gobierno "será paritario".

"España no tiene ningún problema, está bien resuelta en el sentido democrático. Nosotros no ganamos el viernes, ganó la democracia", ha dicho Abalos, destacando que "hace falta abrir puentes de diálogo".

Además, el socialista ha afirmado que el PSOE no tuvo intención "ni de plantear el pactar nada" con los independentistas. No obstante, no precisó cuándo se convocarán elecciones: "La potestad de convocar elecciones la tiene el presidente del Gobierno y, por tanto, lo hará en función de la estabilidad del país".

Por otro lado, Abalos ha subrayado que los grupos parlamentarios que censuraron al Gobierno de Mariano Rajoy "son los grupos que no plantean un adelanto electoral". "Si los grupos parlamentarios apoyan desarrollar la legislatura nos tendremos que atener a ello", ha dicho.