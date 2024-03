Nolasco (Vox Aragón) rompe un folleto sobre el Ramadán: "Me parece grave fomentar fiestas que tienen que ver con el Islam"

Polémica por el gesto de Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno de Aragón por Vox, que ha roto ante los medios un folleto sobre el ramadán.

Además, ha cargado contra el Islam mientras su partido exige al Gobierno de España paralizar las concesiones de nacionalidad española a las personas de cultura islámica.

Asimismo, ha afirmado que no ve indicios de xenofobia en las manifestaciones realizadas el pasado miércoles en contra del Islam y ha asegurado que no tiene "desdoblamiento de personalidad" como vicepresidente de la Comunidad y diputado por Vox.

Afirma que Azcón no le ha contactado

Ha criticado la distribución de carteles y panfletos que dan a conocer fiestas vinculadas al Islam: "Me parece grave es que algunos ayuntamientos, como por ejemplo el ayuntamiento de Huesca, por ejemplo, se dedique a fomentar fiestas que tienen que ver con el Islam, esa religión del maltrato a la mujer. Esta es la respuesta que yo tengo a este tipo de acciones". y posteriormente ha roto el folleto.

Nolasco ha confirmado este jueves que Jorge Azcón, el presidente de Aragón, no ha contactado con él tras las peticiones de PSOE y CHA.

Sobre su relación con el PP en este tema, Nolasco ha insistido en que "tenemos asumido que somos dos partidos distintos que gobernamos porque así lo han querido los aragoneses en las elecciones".

"Ni yo llamo al presidente para decirle qué es lo que tengo que decir ni él me llama a mí para decirme qué es lo que tenía que decir", ha añadido.

Niega que sus declaraciones sean xenófobas

Reclama al PP que no se puede ir "al 8M y al día siguiente apoyar una religión que está en contra de la igualdad de derechos de las mujeres".

Ha negado que sus declaraciones sean xenófobas, tal y como se lo han dicho los grupos de la oposición, porque no se ha metido "con el color de la piel de nadie ni con nada, me he metido con una religión que creo que tiene un trato degradante a la mujer, nada más", ha explicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com