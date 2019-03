"No pensamos irnos, queremos que se nos oiga, queremos que nos escuchen", reacciones en la manifestación por la unidad de España

Miles de personas han iniciado este domingo a las 12.15 la manifestación convocada por Societat Civil Catalana (SCC) en defensa de la unidad de España, en el paseo de Gràcia de Barcelona, y con miembros de PP, PSOE, PSC y Cs en la cabecera, con la leyenda 'Tots som Catalunya!'.

"Yo he venido principalmente porque me siento española y a la vez catalana", ha declarado una de las manifestantes, ataviada con una señera. Una tónica habitual entre los manifestantes que enarbolan tanto la bandera catalana como la española. "No queremos la división que hay. Me considero catalana, a parte me considero española y pienso que lo que han hecho, nos fastidia a todos", expresaba otra manifestante, en la misma línea.

El deseo general de los manifestantes era la vuelta a la normalidad, "Lo único que quiero es que vivamos en paz, como hemos vivido hasta ahora", manifestaba uno de los asistentes. Otros, se sentían ignorados: "No pensamos irnos, queremos que se nos oiga, queremos que nos escuchen".