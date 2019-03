Del Nido: "La gente me trata como corrupto y no se ha leído la sentencia"

En su última entrevista Del Nido insta a leer su sentencia "y vean que la condena es por haber facturado una serie de trabajos profesionales al Ayuntamiento de Marbella, por trabajos que se dicen realizados, y se acreditó a lo largo del procedimiento".

"Esas minutas correspondían a facturas que fueron declaradas a la Hacienda Pública, de las que el 50% se pagó por IRPF y el 18% por concepto de IVA. Pero el tribunal afirma, y yo lo acepto y pido disculpas por ello, que esos trabajos lo pudieron hacer funcionarios públicos y no se tenía que haber contratado asesores externos como era mi caso".

"Yo facturé al Ayuntamiento de Marbella cerca de trescientos asuntos -dice en otro momento- y en tan sólo catorce se me ha dicho que el trabajo estaba hecho, pero que no lo debía de haber realizado yo, sino empleados del Ayuntamiento. El 90% de los asuntos fueron calificados por válidos por el Tribunal de Cuentas".

El expresidente del Sevilla dice sentirse "orgulloso" de su pasado, "a excepción de este error", que asume haber cometido y por el que ha pedido "disculpas públicamente por ello", y -asegura- que la va "a reparar". "Tan convencido estaba que actuaba bien, que lo que tengo está todo a mi nombre, no hay nada a nombre de un tercero o una sociedad opaca lo que la gente conoce como bien mío es porque es mío", agrega.

Sobre el indulto solicitado, José María del Nido explica: "Hay varios motivos por los que pedí el indulto y considero que soy merecedor de ello. Aparte de este factor, considero que yo soy más productivo fuera de prisión que dentro, por los puestos de trabajo de mi despacho profesional, para no tener que despedir a las docenas de personas que están a mi cargo".

"Además -continuó- el fin último de la pena es la reinserción del reo. Los hechos por los que se me ha sancionado se cometieron, el último a finales de 2003, hace más de once años. En todos estos años he participado en más de mil actos a favor de la sociedad, he demostrado que soy un hombre que vive para la sociedad y que intento volcarme con los más necesitados".