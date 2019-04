Monago: "Si he hecho un viaje privado, lo he pagado yo"

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha convocado a los periodistas tras la polémica suscitada al conocerse que hizo 32 viajes a Canarias como senador sin que esos desplazamientos, según algunos medios de comunicación, guardasen relación con su actividad política.

Monago ha asegurado que viajó por toda España mientras era senador, pero que "cuando he hecho un viaje privado lo he pagado yo y lo puedo demostrar" y asegura que "han sido cientos de viajes los que he hechoo por Extremadura, casi 300.000 kilómetros".

Asimismo, afirma que "ha habido viajes a Canarias, Madrid, Portugal, Andalucía, Bruselas, Cataluña, País Vasco... a muchos sitios, les pueden parecer mucho, a mí también, pero era mi compromiso de ejercer mis responsabilidades, y siempre he ido a trabajar honestamente".

Monago ha subrayado que "en política no todo vale, se está yendo lejos en acusaciones que no voy a permitir que se hagan a través de ningún medio", y ha explicado que ya le avisaron de que esto iba a pasar, "y más cuando las elecciones están cerca". "Me avisaran de que tuviera cuidado, ya lo sabía, y ha ocurrido por querer cambiar las cosas".

El presidente extremaño ha querido mandar un mensaje, "me debo únicamente al pueblo extremeño, a ningún otro interés, y quiero decir que no me van a parar y no me van a callar, a cada golpe voy a ser más fuerte y más contundente", y ha asegurado que no tienen nada más que temer "porque ya se ha hecho daño a lo que más quiero".

Al hilo de esto, ha avanzado que va a acudir a la justicia: "les voy a anunciar que estos comentarios y calumnias quedan en manos de la justicia y voy a llegar hasta el final para que quien me ha difamado responda ante la justicia, sin aceptar chantajes"

Asegura que va a "limpiar Extremadura de corrupción, caiga quien caiga, rojos, azules o verdes, y el tiempo pondrá a cada uno en su sitio". Asimismo, ha avanzado que "vamos a implantar una política antisoborno".

"Voy a proteger mi honor, el de mi familia, mi mujer y mis hijos, porque hay personas en esta región que se les tendría que caer la cara de vergüenza".

Por último, ha asegurado que "me voy a dejar la vida por mis paisanos".