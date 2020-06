Madrid detecta 32 casos de coronavirus que han llegado al aeropuerto de Barajas entre mayo y junio

La Comunidad de Madrid ha detectado un total de 32 casos de coronavirus que han llegado al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde el 11 de mayo al 11 de junio. Además cinco de estos contagiados han precisado atención hospitalaria.

Los datos han sido aportados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta sobre turismo del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà. "No podemos volver atrás", ha subrayado Ayuso.

Ayuso ha instado al Gobierno central a que revise los controles para detectar casos de coronavirus en los aeropuertos ya que el protocolo actual "se está quedando corto y lo vamos a lamentar". "Me sorprende que para tantas cumbres, para ponernos de acuerdo tantas veces entre países, para debates que después no llegan a nada, cueste poco y, sin embargo, que no hayamos liderado una estrategia de la epidemia entre países, que España no se haya molestado", ha señalado..

La presidenta regional considera necesario proponer "una estrategia a nivel mundial porque una epidemia solo se puede parar si todos los países trabajan unidos". "Si no se aumenta la seguridad frente al Covid-19 en Barajas, lo mismo que sucedió puede volver a ocurrir en todo el país".

"Le pido al Gobierno de España más liderazgo, que hable con todas las comunidades", ha solicitado, al mismo tiempo en el que ha insistido en pedir un "plan nacional urgente".

A estas críticas también se ha sumado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que considera que "el protocolo es de risa, igual era de esto de lo que se reía Ábalos en Atocha, es de risa". "Les ruego que en vez de estar con reprobaciones, cuando vayan a Ferraz, piensen en cómo hacer para frenar una nueva ola", ha apuntado.