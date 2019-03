Madrid dará un documento a los inmigrantes para que puedan recibir atención sanitaria

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha avanzado que la administración regional dará en los próximos meses a los inmigrantes sin papeles un documento para que puedan recibir atención primaria y especializada que no podrá emplearse fuera de la región.

En una visita a la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz junto al consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, Cifuentes ha dicho que la tarjeta sanitaria universal tiene unas "connotaciones y problemas" que "trascienden" a España y afectan a la Unión Europea, y que se producen cuando las personas indocumentadas que las portan tienen que recibir esa atención fuera de España.

Según ha aseverado Cifuentes, las características de la tarjeta obligan a contraer "determinadas obligaciones a España con el país donde recibe la prestación".

Por eso, la alternativa que ha planteado la Comunidad de Madrid es que se entregue a los inmigrantes otro tipo de documento, "diferente" a la tradicional tarjeta sanitaria, que permita su uso únicamente dentro de la región.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha abogado por un sistema "armonizado" en España para la asistencia sanitaria de inmigrantes, de forma que haya una "uniformidad" y que en todas las comunidades autónomas "se actúe de la misma manera", porque "no puede ser" que se den diferentes prestaciones en función de la región.

La presidenta ha insistido en destacar que "no se hable de inmigrantes, sino de personas que tienen que ser tratadas como tales" y que tienen que recibir una atención sanitaria. "Madrid es una comunidad solidaria y no se va a dejar de atender a una persona por el hecho de que tenga o no papeles", ha zanjado.