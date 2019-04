Los expertos apuntan a que los nuevos ministros tendrán un perfil dialogante, en base a la nueva etapa política que se presenta

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, logró ser investido este sábado por segunda vez al materializarse la anunciada abstención del PSOE y se ha dado un plazo de cinco días para decidir cuál será la composición de su nuevo Gabinete, pues tal y como confirma un ministro, Rajoy se toma los tiempos para tomar decisiones sin presiones de ninguna clase, tampoco las temporales.

Tras el pleno de votación, Rajoy declaró ante los medios que el próximo jueves anunciará quiénes son los nuevos ministros del Ejecutivo y que el viernes jurarán o prometerán sus respectivos cargos ante el Rey.

Todavía no se conocen los nombres los ministros que conformarán el Gabinete, y todos eluden las preguntas de la prensa justificando que es el propio Rajoy quien debe anunciar tal decisión. Al parecer, el presidente del Gobierno no ha contactado con ningún miembro de su equipo, como los propios ministros indican, pero los expertos ya se atreven a hacer algunas quinielas: la más sonada es la cartera que podría ocupar la hasta ahora vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que podría pasar a ser ministra de Interior, aunque no hay confirmación oficial.

Tal y como indica un dirigente territorial, no será hasta minutos antes de despachar con el Rey la composición del Gobierno cuando llame a los interesados para abordar con ellos sus nombramientos.

Durante estos días, según diferentes elucubraciones, se da por hecha la continuidad de Soraya Sáenz de Santamaría, Rafael Catalá, Fátima Báñez, Íñigo Méndez de Vigo e Isabel García Tejerina, pero suscita dudas la de Jorge Fernández Díaz, José Manuel García-Margallo o Cristóbal Montoro.

Sobre las incorporaciones, las miradas apuntan a María Dolores de Cospedal, Jorge Moragas, José Luis Ayllón o Rafael Hernando.

También ven en el PP más que probable "alguna sorpresa", como en 2011 fueron las incorporaciones de José Ignacio Wert o Pedro Morenés.

Lo que sí se presupone de este nuevo Ejecutivo es que se va a adaptar a la nueva etapa política que se presenta. Como ya se ha escuchado en la sesión de investidura, esta legislatura tendrá que basarse en el diálogo, por lo que Rajoy probablemente elegirá ministros con un perfil más político, al contrario que en la pasada legislatura, en la que quiso un gobierno más económico porque su principal objetivo era la recuperación económica de España.

Lo que también contemplan los expertos es que las 13 carteras actuales se dividan, dando lugar así a ministerios como el de Administraciones Públicas, Educación, Cultura o Comercio.