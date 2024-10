Koldo a Francina Armengol, tras las gestiones para comprar PCR: "Vale cariño, te mantengo informada de todo"

La trama de las mascarillas y las PCR continúa dando que hablar. De las PCR también se habla en los informes de la UCO. Aparecen mencionados varios expresidentes autonómicos, y es que en plena pandemia, Koldo les ofrece pruebas Covid. Hay algo que llama especialmente la atención, y es la forma tan familiar con la que se dirige a la entonces presidenta balear Francina Armengol: "Vale cariño, te mantengo informada de todo". Pero no todo acaba ahí. Otro detalle más: también se pone en contacto con el expresidente canario Ángel Víctor Torres, con este mensaje: "Aprieta con los PCR que lo consigues seguro", cuando Torres había dicho previamente que nunca había hablado de negocios con Koldo.

El expresidente de Canarias, actual ministro Torres, siempre ha negado una relación comercial con la trama: "a mi no me llamó el señor García (...) jamás se me requirió para que se ordenara la contratación de una empresa por parte del ministerio". Sin embargo, en el informe de la UCO aparecen mensajes como este de Koldo a Torres en el que le ofrece una de las empresas de la trama para adquirir pruebas de Covid-19: "es unos laboratorios que se llaman MEGALAB... Tiene conocimiento el Ministro". Como se puede apreciar, le dice que Ábalos está al tanto.

Hay más conversaciones. El asesor de Ábalos insiste al presidente Canario: "aprieta con los PCR que lo consigues seguro". Finalmente, el Gobierno de Torres adjudicó a esa empresa tres contratos por 5,3 millones de euros en PCRs.

La reacción de Francina Armengol

Tras salir a luz estos mensajes, Francina Armengol considera que con el último informe de la UCO en relación al 'caso Koldo' "se va corroborando" su versión de los hechos y lo que dijo en el Congreso de que no negoció contratos con la trama, a la vez que espera que la justicia llegue "hasta el final".

El último informe de la Guardia Civil recoge que Koldo García, el ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, habló directamente en 2020 con la entonces presidenta de Islas Baleares y actual presidenta del Congreso para conseguir que contratara a una empresa de la presunta trama de compraventa de mascarillas pero en este caso para la adquisición de PCR. Armengol le dio el contacto con la consellera de Salud, que a su vez desvió el tema a los técnicos.

Cuando este viernes ha sido preguntada por el asunto, la dirigente socialista ha defendido que "se va corroborando todo lo que dijo en las comparecencias" y espera que la justicia llegue hasta el fondo del asunto, porque según ha dicho "si algo detesta y contra lo que ha luchado toda mi vida, es la corrupción política".

En la comparecencia en la comisión del Congreso que investigaba la contratación de mascarillas, la expresidenta balear admitió conocer a Koldo García y, a pesar de que no recordaba todas sus comunicaciones de aquel momento, sí que negó "con total seguridad y rotundidad" que hablara con él de la contratación de ninguna empresa.

